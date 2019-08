“Los trabajadores, los empresarios, todos los ciudadanos paraguayos estamos aquí, mostrando que juntos podemos defender lo más importante de nuestro país, la democracia y la república”, dijo Bacigalupo en parte de su discurso.

Además, como broche de oro hizo hurras para el mandatario. “Viva el presidente de la república, viva el Paraguay”, con un apoyo total de la multitud.

Un audio del jefe de suministros del SNPP, Carlos Rodríguez, revela que la ministra Carla Bacigalupo instruyó a presentarse desde las 6:00 de la mañana frente al Palacio de López para apoyar a Mario Abdo Benítez.

El funcionario subrayó que hay una orden “estricta” de la ministra. “Personas que no lleguen a apoyar entre jefes o directores que no lleguen a acudir a ese lugar, pide que después no se estén plagueando por una cuestión que va a pasar”.