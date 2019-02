Norma Velázquez, conductora del transporte escolar baleado ayer en Caacupemí, Areguá, se encuentra aun en estado de shock después del terror que vivió en la tarde de este lunes que nunca olvidará.

Además de Velázquez, a bordo iban tres niñas y una mujer mayor de edad que se encargaba de cuidarlas y de ayudarlas a bajar. Dos de las menores eran hijas de la asistente y la otra niña era la última estudiante que debía bajar y que de hecho se encontraba a solo una cuadra de su casa.

“La chica me dijo, nos van a matar, corré, corré, yo aceleré, doblé en la esquina y a la vuelta era la casa de la nena, yo bocinaba para que los vecinos salgan a ayudarnos porque pensé que nos iban a abrir la puerta y a matar a cada uno”, comentó Velázquez en entrevista con radio UNO.

Contó que del susto casi volcó al perder el control del volante y que en un momento dado el rodado se detuvo a consecuencia de los balazos que impactaron en la parte trasera y también en las ruedas, además de alcanzar a dos de las niñas.

“Sin parar eran los tiros, en la esquina de la casa de la nena paró mi auto, ahí vi que se bajó el policía, abrió la puerta, por favor no me mate le dije, me hice todito mis necesidades del susto, por favor no nos mate señor, estamos con criaturas”, dijo la desesperada conductora.

En ese entonces ya las dos niñas estaban ensangrentadas y los policías quisieron llevárselas, supuestamente para auxiliarlas, pero la transportista se negó al verlos de civil pensó que las querían para otros fines, ya que recién después se identificaron como policías.

Velázquez llamó a la mamá de la herida, quien acudió rápidamente y la trasladó al IPS, donde le realizaron una intervención quirúrgica, ya que recibió tres impactos de bala, uno en el antebrazo y uno en cada pierna.

Según escuchó la mujer al momento de la intervención, los policías dijeron: “Javavy loco, koa co transporte escolar”, admitiendo así que se habían equivocado de aquí a la luna y que los verdaderos ladrones se escaparon.