Cristina Goralewski, titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), en entrevista con la 730 AM explicó que en la Región Oriental actualmente rige la Ley Nº 2524/04, conocida como “Ley de Deforestación Cero”, mediante la cual se prohíbe todo “cambio de uso de suelo” (entiéndase, desmonte). Por ende, cualquier tala de árboles en superficies boscosas que se haga en esta región del país es considerada como ilegal.

En lo que respecta a la Región Occidental o Chaco, mencionó que el desmonte está autorizado por el Decreto 175/18 que reglamenta el Art. 42 de la Ley Nº 422/73 (Ley Forestal Paraguaya). Dicho decreto establece que todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas de extensión deberán conservar el 25% de sus bosques en estado natural, además del 15% de las franjas de protección y separación de parcelas. En caso de que en estas propiedades también existan cauces hídricos, se deberá preservar otro 5% de los bosques de galería o bosques protectores de cauces hídricos.

Haciendo una sumatoria de todo lo señalado anteriormente, en total se debería conservar el 45% de la superficie boscosa de cada una de las propiedades rurales en la zona del Chaco paraguayo, de acuerdo a lo que establece la legislación forestal nacional.

Según datos del Infona, de agosto de 2017 a agosto de 2018 se registró un cambio de uso de suelo de 255.312 hectáreas en la Región Occidental. De esta cifra, un 76% corresponde a un cambio de cobertura forestal autorizado y enmarcado dentro de la ley vigente, lo cual significa que unas 194.037 hectáreas fueron objeto de desmonte de forma legal.

El restante 24% -equivalente a 61.275 hectáreas- corresponde a sectores en los que se observan cambios de cobertura forestal (desmontes), pero de los que no se tiene precisión si se trata o no de talas ilegales, esto -según Goralewski- debido a que no se cuenta con todo el archivo de catastro digitalizado para hacer la verificación de los límites de las propiedades rurales.

Por consiguiente, se puede interpretar que casi 62.000 hectáreas de bosque de la zona del Chaco pudieron eventualmente ser objeto de deforestación en el transcurso de un año (periodo agosto 2017 - agosto 2018), aunque para tener precisión de ello se debería revisar el catastro de cada finca.

En la actualidad, el Chaco paraguayo cuenta con 13.841.761 hectáreas de superficie boscosa, lo cual representa aproximadamente el 56% de la superficie boscosa total, de acuerdo a lo señalado por la titular del Infona a ABC Cardinal.

A diferencia de la Región Oriental donde, en cumplimiento de la Ley de Deforestación Cero, no se puede realizar ningún tipo de desmonte, en el Chaco se debe cotejar si es que las propiedades cuentan con un plan de cambio de uso de suelo para poder aprobar cualquier cambio de cobertura forestal.

“Si los porcentajes de conservación son insuficientes o no, creo que es un debate muy amplio y complejo que debe llevarse a cabo en una mesa técnica con expertos a nivel nacional e internacional, incluyendo en el debate los efectos sociales y económicos que implicaría el cambio de la legislación vigente en donde se debe definir el modelo de desarrollo que queremos como país”, manifestó Goralewski.

Si la legislación no es modificada, sostuvo que en el Chaco paraguayo se estaría conservando un 45% de superficie boscosa, lo cual equivale a aproximadamente 11 millones de hectáreas.