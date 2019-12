Electricidad: desde 2011 se podía retirar el 100 % de EBY, ahora "ya pero todavía no"

El exdirector paraguayo de Yacyretá, Angel María Recalde, explicó que desde el año 2011 nuestro país podía retirar el 100 por ciento de la electricidad que le corresponde de Yacyretá. Entonces no podía hacerlo porque no había infraestructura para retirar energía de la Central. Y que ahora se puede retirar la electricidad, pero no se puede recibir la totalidad porque no existen los transformadores para remitir a los usuarios.