En entrevista con la radio 650 AM, el diputado Sebastián Villarejo esgrimió que no se pueden crear municipios de manera antojadiza, sin incluir trabajos técnicos o al menos el estudio previo de los municipios que serán desmembrados. Ayer sus colegas aprobaron la creación de cuatro nuevas ciudades, entre las cuales figura Nueva Asunción, ex Chaco’i.

“No tiene ninguna lógica, no podemos seguir jodiendo con el gasto público. La creación de nuevos municipios es para generar más concejales, más operadores políticos. Yo creo en la descentralización, pero primero debemos optimizar lo que tenemos. Hemos creado entre 10 a 15 municipios en este periodo y eso no tiene ninguna lógica. No podemos seguir jugando con el gasto público y el que paga es el ciudadano paraguayo”, arremetió.

En el caso de Nueva Asunción, el legislador subrayó que todo se hizo a las apuradas, ya que solo hace unos días se presentó y de manera meteórica se aprobó en Diputados. Además resaltó que se cambió el nombre de Chaco’i y se dejó de lado a Remansito que hace tiempo busca su distritación. “No cumple los requisitos legales la cantidad de habitantes. No es fácil crear una ciudad, implica hablar con la gente, servicios, planes de infraestructura”, acotó.

Por último señaló que ahora tiene fe en que el Senado rechace las propuestas que ya tienen media sanción de Diputados. No obstante, recordó que tradicionalmente en cada periodo legislativo los diputados presentan proyectos para crear nuevos distritos por una cuestión política del electorado y que el Senado es el que rechaza, quedando así como el bueno el congresista de la Cámara Baja, sin embargo, en la actual legislatura, los senadores también están aprobando a mansalva los planteamientos recibidos de sus colegas diputados.