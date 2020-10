Daniel Matwijczuk, presidente de un gremio de productores de Itapúa, lamentó la falta de interés de parte del Gobierno, ya que en reiteradas ocasiones piden mesas de diálogos con el Ministerio de Agricultura y el Banco Nacional de Fomento (BNF) pero sin conseguir respuestas.

Los productores no están pasando por un buen momento, los fenómenos climáticos dañan sus cosechas y lo poco que tienen, venden a precios que no cubren el costo del cultivo, mientras sus deudas los están ahogando. A todo eso se suma la situación del Covid-19.

Matwijczuk aclaró que no es dinero o subsidio lo que piden, sino que el BNF compre sus deudas de las entidades bancarias y otorgue créditos flexibilizados que permitan un descalce. “El productor necesita inyección para seguir con la producción. Algunos financiamientos privados terminaron y están rematando, además usureros particulares están secuestrando granos de productores que no pueden más pagar sus deudas, también sufren desalojos, embargos de maquinarias e insumos. Si no nos ayudan, el día de mañana sí ya vamos a tener que pedir subsidio al no poder seguir más”, agregó.

El líder productor lamentó que las autoridades se pasan la pelota y que no sabe si están solo midiendo la “temperatura” del sector o qué habría detrás. “Estamos golpeando todas las puertas, hemos hecho todos los pedidos de audiencia, pero no tuvimos nada hasta el momento”.

Los productores de Fram, Cabyreta, Capitán Miranda, Obligado, Alto Vera, entre otros, ya se alistaron para una posible caravana con los tractores a hacerse en el departamento, como medida de presión.

Por otra parte, Matwijczuk deseó que prospere un proyecto de ley para que el siguiente año se incluya una especie de salvataje en el Presupuesto de Gastos de la Nación a los agricultores afectados por la crisis.