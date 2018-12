Los pacientes oncológicos del Hospital Nacional de Itauguá nuevamente están en la incertidumbre ante la falta de medicamentos necesarios para las sesiones de quimioterapia que deben realizarse cada mes.

“Corremos contra el tiempo, somos pacientes oncológicos esto no es tomar paracetamol unos días y estar mejor. No, tenemos cáncer y queremos curarnos y el ministerio hace la vista gorda”, afirmó Noelia Gaona, de 35 años, que cada 21 días llega desde Caaguazú hasta Itauguá para seguir su tratamiento contra el cáncer de mama.

Explicó que el desabastecimiento la provisión irregular los deja en la incertidumbre y deben ver la manera de comprar los fármacos, muchos de ellos que llegan a sumas millonarias.

La paciente requiere de dos frascos de un medicamento que tiene un costo de 750 mil guaraníes y para la última sesión ya los tuvo que comprar y ahora nuevamente está en la carrera para conseguir las drogas antes de la fecha de su próxima sesión.

“Hay medicamentos de 50, 27 millones o más y para cada paciente es diferente y no todos tienen la posibilidad de conseguir, esta es una carrera y no podemos depender de la posibilidad de que el MSP nos provea, nos dicen en una semana pero no sabemos qué va a pasar en los próximos días”, afirmó.

La angustia, la tensión y preocupación de contar con todo lo necesario para cada sesión se suma al anhelo de curarse del cáncer y todo se torna difícil en el trayecto, señala la mujer que solicita a las autoridades de Salud Pública que les permitan continuar con sus tratamientos sin interrupciones.

Explicó que los pacientes recurren a la compra de medicamentos en Clorinda donde consiguen a costos más bajos pero de todas formas implica un gran gasto ya que deben trasladarse hasta allá o solicitar delivery.

También, los pacientes oncológicos deben recibir una vacuna tras cada sesión de quimioterapia, para subir las defensas, dosis que tampoco están disponibles siempre y cada una tiene un costo de G 300.000 y se requieren en total cinco.

“El 13 de diciembre tengo mi cita y no sabemos si tendrán para mi próxima sesión, ahora no hay entonces tendré que comprar porque si no hago no me curo y no es que se puede suspender las sesiones”, señaló.

“Acá tenemos plazos que cumplir y no podemos depender de lo que ocurra dentro de una semana, y cada paciente es un mundo con el tratamiento y todo lo que hace para llegar hasta el servicio, muchos venimos del interior”, recordó.

Desde el MSP se anunció que desde la próxima semana, la provisión de medicamentos se irá regularizando y que a partir del próximo año las compras las realizarán desde el Hospital con un presupuesto propio asignado que llevará un proceso ordenado de compras.