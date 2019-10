Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, indicó a la radio 730 AM que pidió explicaciones a Petropar sobre una compra directa de 9,6 millones de dólares, sin llamado a licitación, para compra de gasolina RON 91 (Nafta) a la empresa con sede en Buenos Aires, Sol Petróleo SA. Este negocio se pretende hacer bajo la modalidad de compra estratégica por vía de la excepción.

Dos notas ya fueron remitidas a Petropar, pero hasta el momento la petrolera estatal no respondió a los requerimientos.

Seitz detalló que tienen objeciones porque desconocen cuáles son las condiciones beneficiosas para hacer esta adquisición. “Hemos detectado la ausencia de justificación suficiente. No significa que no exista, pero hasta el momento no hemos recibido el informe de Petropar”, sostuvo.

Si existen indicios de irregularidades, el entrevistado aseguró que podrá paralizar el proceso de compra.

VERSIÓN SAMUDIO

La presidenta de Petropar, Patricia Samudio, justificó su contrato de US$ 9,6 millones por vía de la excepción y anunció que este miércoles responderá a Contrataciones.

Esgrimió que dicha institución tomo intervención tras un pedido que hizo Petropar, para asegurarse de que no existieran inconvenientes a la hora de autorizar la contratación por excepción.

La titular justificó que esta compra se quiere hacer porque el costo es menor y porque el buen stock le da una ventaja competitiva a Petropar, sin embargo, según una investigación de La Nación, esta adquisición costará 270 mil dólares más caro.

La compra “spot” a Sol Petróleo de 20.000 m3 se adjudicó el 3 de octubre pasado a US$ 484 el m3, en la semana (9 de octubre) 30.000 m3 del mismo producto se estaban ofertando vía licitación por subasta a US$ 472 m3. De ahí la diferencia de que el carburante sale entre US$ 12 a US$ 13 m3 más caro y multiplicado por los 20.000 m3 generan un sobrecosto de US$ 269 mil para Petropar.