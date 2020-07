Mario Abdo Benítez y el ministro de Hacienda, Benigno López, recibieron en el despacho del Palacio de López a Bruno Defelippe, Liz Grutter y Cristian Sosa, de Asepy; Arami O’Hara (ANEG), en representación de los emprendedores gastronómicos, y Sonia Cáceres (ASEPPE), por el rubro de eventos, quienes conversaron sobre la situación crítica que atraviesan las mipymes en el contexto de la pandemia.

La reunión tuvo la finalidad de poner como prioridad a las mipymes en el plan de Recuperación Económica. Parte central de este objetivo depende de obtener el financiamiento de la ley FOGAPY. La Cámara Alta aprobó la semana pasada dicha normativa, pero sin fondos. La misma no incluye financiamiento pero da libertad al Ejecutivo de reasignar hasta USD 276 millones de la ley de emergencia para fortalecer Fogapy. “Fuimos con la intención de que el presidente la vete en forma parcial. Sin embargo, Abdo aclaró que están de acuerdo con redireccionar temporalmente fondos de la ley de emergencia que aún no se ejecutaron en el Ministerio de Salud. Esto sería posible siempre y cuando exista un compromiso del Senado de dar nuevos fondos a Salud una vez que mejore su ejecución”, explicó Bruno Defelippe, presidente de Asepy.

En el caso de no contar con el compromiso público de los legisladores, Asepy buscará el veto y se deberá presentar un nuevo proyecto de ley. “Este camino sería el más largo y no es el más conveniente para las mipymes, ya que no podemos seguir esperando. El presidente nos mostró su apoyo, y expresó que reconoce que las mipymes somos la principal fuente de empleo del país”, enfatizó.

A continuación de la reunión en el Palacio, Defelippe y Sosa participaron de una sesión convocada por el Senado, con el objetivo de conseguir el compromiso explícito de las diferentes bancadas para garantizar que FOGAPY consiga más fondos, hasta llegar a los USD 500 millones que se requiere para garantizar créditos para 130.000 mipymes y proteger 650.000 empleos. También solicitaron, como asociación, que el Banco Central del Paraguay (BCP) encuentre mecanismos para incentivar o premiar a las entidades bancarias con mayor porcentaje de ejecución de su línea de garantía FOGAPY.

Asimismo, Asepy le solicitó, tanto al presidente como a los senadores, dar prioridad a sectores más afectados, como eventos, turismo y gastronomía, así como también a mipymes fronterizas, y desarrollar un plan de rehabilitación financiera para los miles de paraguayos que hoy están en Informconf.

LOS TRES PUNTOS CLAVES PARA FOGAPY

- Priorizar a las mipymes en el Plan de Recuperación Económica, dando una señal clara de apoyo al sector, teniendo en cuenta los rubros más afectados en la implementación de los programas planteados en el mismo; además de la extensión del plazo de exoneraciones y flexibilizaciones en pagos de servicios básicos, impuestos, aporte patronal y laboral, así como los pagos de internet y alquiler.

- Fortalecer FOGAPY como instrumento fundamental para la recuperación y fortalecimiento de las mipymes, asegurando el direccionamiento de USD 484 millones de manera a garantizar al menos 130.000 créditos para el sector, que implicaría proteger 650.000 empleos; incluyendo un nuevo fondo para beneficiarios que, con anterioridad a la pandemia, se encuentren en una situación de incumplimiento de sus compromisos financieros y presenten deterioro de su patrimonio, para que, a través de una nueva reglamentación, se permita realizar una reingeniería financiera que ofrezca una opción de rehabilitación.

- Diseñar e implementar un programa específico de formalización de mipymes con todos los entes públicos que conforman el Sistema Nacional de Mipymes, incluyendo un plan de incentivos que incorporen exoneración y flexibilización de pagos a corto y mediano plazo, de manera a brindar una oportunidad histórica de formalización y visibilización de los emprendedores a nivel nacional.

OPORTUNIDAD DE FORMALIZAR LAS MIPYMES

Según detalló Defelippe, el presidente les manifestó que si ellos creen que el Senado cumplirá con su palabra de incluir estos tres puntos, no haría falta vetar la Ley de FOGAPY, incluso, él estaría dispuesto a acompañar los pedidos de Asepy. “Esta crisis es una oportunidad de formalizar las mipymes, con programas innovadores que permitan y faciliten este camino”, aseveró.

“Por ahora, tenemos dos caminos: el veto o confiar en el Senado. Si escogemos el camino del veto, tenemos dos meses para presentar un nuevo proyecto y esperar la aprobación por parte del Senado. Para ello debemos trabajar en el diseño y hacer lobby, ya que la iniciativa saldría de nuestra asociación y no del Gobierno”, puntualizó.