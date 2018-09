“Acabaron de atropellar mi casa, mis hijos están llorando, todos asustados, el grupo de Paraguayo Cubas, los mismos que estamos denunciando hace rato”, dijo el senador Zacarías Irún.

Señaló que entre 8 a 10 personas “alcoholizadas y drogadas”, acompañadas según él por el medio Vanguardia, irrumpieron en su residencia y con pedradas y tiros, generando cuantiosos destrozos.

Indicó que no tiene problemas con que la gente se manifieste libremente pero de forma pacífica y no faltando el respeto a la dignidad de la gente.

Por su parte, la intendenta, Sandra Mc Leod, denunció que los delincuentes “llegaron para matar a su familia” y que ya no se puede vivir con seguridad.

Además, vecinos de la zona también se quejaron del vandalismo y consideraron que el caso ya se fue de la manos.

“Una cosa es manifestarse contra algo pero es otra historia intento de homicidio.. ahora estuvieron disparando contra la casa de la intendenta. Yo soy vecina del barrio, por vivir enfrente me ensucian la calle con papel higiénico, me tiran aceite al pasto, hacen ruido infernal todas las noches, pero me callo y trato de llevar una vida normal-PERO ESTO NO PUEDO CALLAR: ahora fueron disparos hoy estuvieron enloquecidos y violentos”, escribió en su cuenta Natalia Ramírez Chan.