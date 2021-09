Julio Fernández, titular de Aduanas, presentó una denuncia contra el senador Martín Arévalo sobre su intermediación para la liberación de una carga de contrabando, que en el 2019 cayó en unos controles en Encarnación.

Según los antecedentes de este caso, según Fernández, tan solo horas después de la incautación, un comando de personas desconocidas cortó la energía eléctrica del puerto donde estaba el contenedor, para clonarlo por otro y robarlo, pero las autoridades aduaneras se percataron de lo ocurrido y por el camino lograron detener de vuelta el conteiner con los productos de contrabando y lo trasladaron a Mariano Roque Alonso, donde posteriormente se robó de vuelta parte de la carga. Lo poco que quedó de la mercadería fue subastada por Aduanas.

Ahora el empresario Armando Ahmad Khalil Chams, dueño de la carga incautada, robada en parte y rematada de lo que sobró, reclama su mercadería. En entrevista con la radio 730 AM, el hombre aseguró que “el director de Aduanas dice disparates, solo sabe fabricar mentiras, habla de comandos (que clonaron y robaron los productos). Cuando la mercadería está dentro de la Aduanas, no es contrabando. Cuenta una película de Hollywood cuando no es el caso”.

Chams denunció que Fernández en realidad supuestamente “secuestró el container, robó la carga y le vendió a un amigo suyo, su socio (identificado como Denis Vera, candidato a intendente en Ybytymí), sin hacer un remate público”. Indicó que llamativamente luego el propio Vera le ofreció su mercadería que había sido incautada por Aduanas, con lo cual logró cerrar el circuito de lo que había ocurrido.

El empresario sostuvo que el cargamento tenía un valor superior a 3 millones de dólares, y contenía celulares, relojes y otros aparatos electrónicos. Dijo que es mentira que Aduanas desconocía que la carga era suya, porque aseguró tener documentos que avalan que el año pasado vino 30 veces a Asunción a solicitar explicaciones a las autoridades aduaneras sobre el paradero de sus productos. “(El director de Aduanas) solo sabe fabricar mentiras y de películas de Hollywood, de Superman, Batman”, agregó.

En otro momento preguntó a Fernández dónde está el segundo cargamento que supuestamente fue clonado para robar en la primera oportunidad la carga. “Él dice que un comando cortó las cámaras y se clonó la carga. Entonces, yo le pregunto: ¿Dónde está el otro container clonado, señor administrador? Le pregunto al director qué pasó de las 35 cajas de celulares del otro container. Lo que estoy reclamando es que este señor está mintiendo, es un corrupto. Él ataja la mercadería que viene al país de EEUU, crea problemas para robar la mercancía”, agregó.

Por otra parte dijo que no conocía al senador Martín Arévalo y que fortuitamente llegó hasta él para exponerle lo que había ocurrido con su carga en Aduanas. Contó en ese sentido que al no recibir explicaciones de los aduaneros, recurrió al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, pero este le dijo que no podía ayudarlo. Entonces luego fue al Senado para reunirse con un legislador, pero como este no se encontraba, le derivaron junto a Arévalo. “Eso fue el mes pasado. Yo solo quería saber qué pasó con mi mercadería”, dijo el entrevistado.

El empresario comentó que hace 40 años trabaja como importador y además está afiliado a la ANR. “Soy coloradísimo, soy independiente por este momento”, agregó.

Por último aseguró que mediante un tercero recibió amenazas del titular de Aduanas.