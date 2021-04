El doctor César Aponte, médico de familia, utilizó su cuenta de Twitter para hacer pública una denuncia en relación a la demora para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Su periplo inició el 11 de febrero cuando se registró para acceder a una de las dosis a través de la plataforma Vacunate habilitada por el Ministerio de Salud.

Luego de haber transcurrido más de un mes de su agendamiento y no recibir ninguna notificación oficial, decidió enviar un email para pedir una pronta respuesta a los encargados de la vacunación en fecha 24 de marzo. Dicho correo no tuvo retorno.

Hilo de cómo me vacuné tan tarde siendo médico. En memoria del Dr. Insaurralde (27) recientemente fallecido. Y por si a alguien le sirva.



11/02: me registro en la web

24/03: aún no me llaman. Gente ajena al ámbito sanitario o lejana a la 1ra línea ya se vacuna. Envié esto: pic.twitter.com/TdHrEwaJuy — César Aponte (@apontece) April 14, 2021

Ya el 8 de abril, una persona de su entorno le confirma que “el sistema funciona” y que por ello debería recibir sin problemas la dosis antiCOVID así como sus demás colegas del personal de blanco.

Al día siguiente, Aponte finalmente recibió una respuesta oficial vía email confirmándole que se encontraba “pendiente de agendamiento” en el Sanatorio Migone. En el texto también le mencionaron que es el personal de Recursos Humanos de dicho centro asistencial es el que se encarga de esa tarea y por ello debería contactar allí para saber cómo quedó la cuestión.

Ese mismo 9 de abril, cuenta que empezó a llamar con insistencia al Migone para pedir que lo agenden. La respuesta que recibió es que “espere a que lo llamen”, pese a que el sistema seguía sin funcionar.

09/04: empiezo a llamar al Migone y dicen que espere a que me llamen (el sistema sigue sin funcionar). Los días sgtes ya no me atienden (estaba seguro de que ayer tampoco lo harían, adjunto vídeo). Quizá estaban muy ocupados, es pandemia dp de todo, y no es fácil para nadie. pic.twitter.com/wgO3Or2md3 — César Aponte (@apontece) April 14, 2021

En medio de su relato, también pone de manifiesto su preocupación y pesar por la muerte de varios de sus colegas a causa del COVID-19, entre ellos el doctor David Insaurralde, un joven médico que se encontraba en primera línea y que, pese a haberse agendado con tiempo, nunca recibió la dosis y que finalmente terminó falleciendo.

Luego de una larga espera, el 13 de abril le confirman vía correo electrónico que ya pudo ser agendado para recibir la vacuna rusa Sputnik V al día siguiente en el Hospital Materno Infantil de Trinidad.

Aponte señala haber acudido para recibir la dosis que le correspondía en el Hospital de Trinidad, tal y como le habían indicado el día anterior, aunque allí se encontró con la sorpresa de que no estaba inscripto y que, por lo tanto, no lo iban a vacunar. “Me senté y lloré. Lo digo sin vergüenza. La impotencia hace lo que quiere con el alma”, mencionó en su tweet.

Una hora después y tras enviar un último email en tono desesperado, este profesional finalmente pudo recibir la vacuna contra el COVID-19 por la que tanto tiempo insistió, aunque lamentando la excesiva demora y burocracia. “Si no sale la ANR seguirán improvisando nuestras muertes. Vacunar en orden doctores, personal de blanco, abues y población general. No es nio difícil, chore”, indica en su posteo.