El desarrollador de software Matías Insaurralde realizó un sondeo a través de su cuenta de Twitter con el fin de conocer cuáles son las empresas de nuestro país que hasta ahora siguen exigiendo la asistencia a sus empleados, pese a la medida adoptada por el Gobierno Nacional.

Varios usuarios participaron de la consulta brindando sus reportes sobre las firmas que hasta el momento siguen operando con total normalidad, incumpliendo así la disposición que apunta a evitar la aglomeración de personas en lugares públicos y privados.

Empresas de diversos rubros fueron denunciadas por esta situación, desde fábricas, entidades bancarias, shoppings y casas de venta de electrodomésticos hasta ensambladoras de autopartes y concesionarias de vehículos.

Según Insaurralde, una gran cantidad de casos involucraron a las empresas de atención al cliente (call center), donde cientos de personas, entre operadores, vendedores, gestores de cobranzas o telemarketing se encuentran casi en situación de hacinamiento y sin respetar la sugerencia de distanciamiento de más de un metro.

(vii) lo que más preocupa son los lugares como call centers o la gente que hace ventas de forma particular, me llegaron varios casos de este tipo.

Bajo este tweet seguiré compartiendo lo que me llega.

— Matias Insaurralde (@mb_ins) March 16, 2020