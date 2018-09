El abogado Rodrigo Estigarribia ayer jueves asumió la representación legal del diputado Ulises Quintana junto a un buffet de abogados. El mismo contó a la 970 AM que su cliente posee la predisposición de entregarse a la justicia.

“Él no está en Asunción, según lo que me manifestó. Está en el país, no piensa esconderse ni fugarse. Está con la intención de limpiar su nombre. Se presenta a un diputado que le atribuyen hechos que no condicen con la realidad”, resaltó.

Señaló que su cliente está bastante golpeado porque detrás de él están sus hijos, padres, amigos y allegados. “Prácticamente le dicen que es culpable y que desde prisión debe demostrar su inocencia. Los medios de comunicación también ya lo condenan. Hay jueces y fiscales que temen a las tapas de los diarios; muchas veces los jueces toman decisiones que no están en la carpeta fiscal”, indicó.

Estigarribia mencionó que el legislador Quintana iba a presentarse ayer ante la Policía, pero que por recomendación de sus abogados decidió no hacerlo aun. “Somos nosotros quienes le dijimos que espere para que accedamos a la carpeta fiscal y le planeemos una mejor defensa”, refirió.

“Él no está prófugo a los efectos legales, porque tiene audiencia fijada para el 21 de septiembre en el juzgado. No quiere esperar hasta esa fecha, estamos analizando cuándo. En base a lo que hay en la carpeta se presentará”, dijo.

Teniendo en cuenta que sus fueros le fueron sacados, el representante legal indicó que será una decisión que tomará el juzgado, respecto a si será enviado a la cárcel de Tacumbú. “Nosotros podemos solicitar prisión domiciliaria o lugar de reclusión diferente, pero la última palabra tendrá el juez", indicó.

“Buscamos acceder a los documentos para verificar la relación de hechos por la cual fue imputado por hechos tipificados por crímenes”, dijo y comentó que desea saber por qué lo investigan por tráfico de drogas. “No le encontraron nada”, añadió.

Por otra parte, se analizará más adelante si el político abdista presentará permiso a la Cámara Baja. “Correspondería un pedido de permiso, pero él tomará esa decisión”, añadió.