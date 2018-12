El embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, aclaró que no podía confirmar o negar la versión del diario Abc Color respecto a la cancelación de la visa al exmandatario Horacio Cartes, por tratarse de información privada, sin embargo, remarcó que en general mientras no esté vencida, la visa sigue vigente, independientemente al cargo que ocupe la persona.

Lee McClenny, embajador de los Estados Unidos de América ante la República de Paraguay, fue consultado este miércoles por la prensa sobre la visa del expresidente Horacio Cartes. El diario Abc Color sostiene, sin citar fuente, que se le canceló, pero el entorno del exmandatario afirma lo contrario.

Primeramente remarcó que existe una política firme de privacidad de los ciudadanos, por lo que no puede confirmar o denegar la información. “Por ley no puedo tocar eso. Prefiero no meterme en ese tipo de cosas”, acotó.

Al consultársele de manera general, indicó que “una visa de EEUU sigue siendo vigente si es que no está vencida, ya que tiene una fecha de término (caducidad). Si no está vencida, no hace falta renovarla, no importa el cargo de la persona. Se puede cancelar pero se tiene convocar y notificar a la persona involucrada”.

Mencionó que en su embajada se dieron “raros casos” de cancelaciones de visas, pero no quiso decir si algún exmandamás figura entre los vetados.