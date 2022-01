La Fiscalía se encuentra investigando la profanación de tumbas en el cementerio de la ciudad de Luque, tratando de dar con el o los responsables del macabro hecho. Las sospechas apuntan a un adicto de la zona, pero aún no hay pruebas en su contra.

El fiscal Silvio Alegre señaló a Radio Ñandutí que actualmente se encuentran trabajando con la Comisaría 3ra de Luque para ubicar a los autores de la profanación de tumbas en el cementerio Bella Vista.

Ayer surgió la sospecha de un adicto de la zona, pero no se cuentan con elementos que permitan confirmar que se trata de la misma persona, refirió.

Este caso se enmarca bajo el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos, que tiene una expectativa de hasta tres años de cárcel o multa, explicó el agente fiscal.

En total fueron seis los ataúdes que fueron profanados en el cementerio luqueño. Tres de ellos llegaron a ser abiertos por los autores y los restos que estaban allí contenidos fueron esparcidos por el camposanto.

De momento todavía no existe una hipótesis sobre el motivo por el cual se habría cometido el hecho, confirmó Alegre, por lo que no se puede decir aún con certeza si forma parte o no -por ejemplo- de un ritual satánico o de un simple acto vandálico.