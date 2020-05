Nuevos documentos a los que accedió La Caja Negra demuestran que el mecanismo gozaba de buena salud. Los registros comprueban que la empresa del clan Ferreira importaba medicamentos no solo de la India, sino también desde China utilizando el mismo modus operandi.

LA RUTA DE LOS MEDICAMENTOS IMPORTADOS.



Fabrican en China e ingresan a Paraguay sin control sanitario.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/XBTc0gTo7O — La Caja Negra (@CajaNegraPy) May 13, 2020

De acuerdo a los documentos verificados, que datan de Abril del año 2018 hasta el año 2019 esta empresa ingresaba a nuestro país toneladas de medicamentos altamente complejos montando un esquema casi perfecto para bajar costos y eludir controles sanitarios e impositivos.

El mismo esquema de los medicamentos “made in India” se utilizaba también para traer medicamentos de China. Ambos países no están incluidos en la categoría de alta ni adecuada vigilancia sanitaria. Es decir no existe control sanitario adecuado que garantice la eficacia y la calidad de los medicamentos.

Analizamos varias facturas, guías de carga, despachos aduaneros, habilitación de importación de Dinavisa y supuestas facturas de varios cargamentos de Enoxaparina que ingresaron al país desde el año 2018.

Este medicamento se usa como anticoagulante en terapias intensivas para evitar la trombosis de los pacientes hospitalizados.

Los documentos analizados demuestran el mismo modus operandi que los medicamentos made in India. La falsificación de las facturas para burlar los controles de vigilancia sanitaria.

La empresa paraguaya Insumos Médicos S.A. utiliza facturas falsificadas de la multinacional brasileña Eurofarma con esto logran falsear el verdadero origen de los medicamentos y obtener los permisos para importar y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control.

Todas las operaciones de importación analizadas tienen como origen real a empresas y laboratorios chinos. Las guías de carga consignan el nombre de los proveedores y el aeropuerto de Beijing como punto de partida de las cargas. Pero en las facturas comerciales que habilitan el permiso para importar de Dinavisa aparece como supuesto país de procedencia, Brasil.

Los medicamentos que esta empresa brasileña, Eurofarma Laboratorios S.A., importa a nuestro país son producidos y terminados en Brasil.

Las acciones judiciales y administrativas contra la empresa paraguaya, propiedad del empresario Justo Ferreira, siguen su curso y ahora se agregan más elementos.

El 40% de los medicamentos que adquiere el sector público es importado. El marco legal que rige el mecanismo para la importación es la Ley 3283-07, que establece que a nuestro país pueden importarse medicamentos producidos en los países que integran el Mercosur y en aquellos considerados de alta y adecuada Vigilancia Sanitaria.

FIRMA BRASILEÑA CONFIRMA

Con el nuevo envío de documentos por parte del programa de Caja Negra, Eurofarma nuevamente entró en contacto con las autoridades locales esclareciendo que las tres facturas fiscales presentadas son falsas y ante tal hecho reiteró que sea hecha una amplia e irrestricta investigación de los hechos.

La firma indica en un comunicado que no acepta ni condona ninguna actividad de terceros que pueda ser contraria a las leyes y reglamentaciones vigentes en el país y, mucho menos, que pueda poner en riesgo la salud de la población al no cumplir con las reglas sanitarias.

En el caso que se confirme cualquier tipo de fraude o intento de burlar los requisitos legales para la importación de medicamentos en el país, Eurofarma anunció que buscará los mecanismos legales de reparación.