El titular de la Essap, Natalicio Chase, manifestó que desde este fin de mes ya rigen los nuevos tarifarios en las facturas y que "ya no hay forma" de posponer el aumento. Sostuvo que este ajuste se debe a una necesidad financiera de la empresa.

“El ajuste de tarifas no es un número directo. Se presenta en manera diferente a los que tienen alcantarillado y a los que no, también a los del interior”, explicó Natalicio Chase, titular de la Essap en contacto con la 970 AM.

Sostuvo que el promedio del aumento es de 21% y que el ajuste ya había sido aprobado el 14 de agosto pasado.

Señaló que la empresa venía registrando pérdidas de G. 7.000 millones al mes y que éste es el primer aumento después de 12 años. “Debería hacerse año a año para que no pase esto y que la gente no sienta tanto su bolsillo”, expresó.

“Necesitamos que se haga el ajuste, porque es una necesidad financiera de la empresa. Pero también entendemos de que es un golpe”, subrayó el titular de Essap.

Finalmente dijo que ya están en las calles las facturas con el nuevo tarifario y que el aumento es “inevitable”.