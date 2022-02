A decir de Ortigoza desde hace 40 años explota la provisión de agua a varias ciudades del departamento central, pero que desde hace un tiempo viene siendo víctima de los constantes cortes de luz de la ANDE además de la sobrefacturación de su consumo.

“El hecho es grave yo estoy dando un servicio que es el agua para la gente, la ANDE da un servicio de energía, pero los constantes cortes que tiene hace que por más protecciones que le pongamos a nuestros equipos los mismos sufran averías, máquinas muy importantes de alto costo que están en los diferentes pozos artesianos, máquinas de presión y eso hace que mis clientes no tengan el líquido vital por el que pagan. Los reclamos son para mi empresa, pero nosotros dependemos de la ANDE que no soluciona este problema. Además durante la pandemia la falta de agua generó el incremento de infecciones y muertes, ya que muchas personas no tenían agua ni para lavarse las manos”, apuntó Ortigoza

“Si no regularizamos la situación y se da el servicio debido no solamente me voy abocar a denunciar el hecho a justicia, sino que voy a denunciar también a nivel internacional que tenemos las dos represas más grande del mundo y que pese a eso el paraguayo común no pueda tener el servicio básico como es el acceso al agua potable”, sentenció el empresario