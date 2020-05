La importancia de mantener la cuarentena para personas que llegan del exterior y no abrir las fronteras se enfoca en que estas personas traen una carga viral alta del coronavirus lo que no se detecta en los casos positivos comunitarios fuera de estos lugares de aislamiento, explicó la especialista en bioquímica, Doctora Graciela Russomando.

Entre los casos positivos detectados en la comunidad y en los albergues existen diferencias en cuanto a la carga viral que presenta cada grupo siendo la primera muy baja llegando inclusive a niveles indetectables del virus y los confinados sí muestran un nivel virulento debido a las cepas traídas de afuera.

La Doctora Bioquímica Graciela Russomando, explicó que con los casos positivos que se van dando en la población se puede vigilar y entender lo que está ocurriendo más aún en las últimas semanas de detecciones.

Citó como ejemplo las muestras tomadas de un día en la Costanera, de 58 solo una dio positivo y luego de varios intentos porque debido a la baja carga viral prácticamente era indetectable.

“La baja carga viral es una observación que estamos haciendo con un número de muestras bastante suficiente para emitir ese juicio. No ocurre lo mismo con los compatriotas que vienen del exterior, vienen de zonas muy calientes con trasmisión muy masiva y vienen con altas cargas virales”, indicó la profesional que se desempeña en el Laboratorio de Senacsa donde son procesadas 250 muestras para COVID-19.

Destacó que con este dato se debe entender la importancia de la cuarentena de los compatriotas que llegan del exterior. “Si salen afuera en un el país que tiene una circulación de baja carga viral traerán cepas virulentas que circulan en el exterior y ahí sí vamos a tener problemas”, afirmó y pidió paciencia tanto a los confinados como la población en general.

La especialista afirmó en contacto con la 730 AM que el gobierno debe crear las condiciones dignas para albergar a los paraguayos que llegan del exterior y dio como ejemplo la utilidad que se le podría dar a las casas de retiro y no dejarlos en galpones compartiendo dos o tres baños y propiciar la infección entre los albergados.

“Cuánta cantidad de casas de retiro hay en el país, ahora tenemos escuelas y colegios cerrados donde se los puede separar con baños desmontables mientras eliminan la carga viral que traen de afuera”, señaló.

La profesional destacó que se debe separar los casos positivos detectados en albergues como los que se dan fuera de estos porque si bien son números altos los positivos en estos sitios corresponde a personas que están en cuarentena y no tienen contacto con personas de afuera.

“Son dos poblaciones totalmente diferentes”, insistió.

Russomando fue auspiciosa al manifestar que si se mantiene un buen comportamiento por parte de la población y se continúa con cautela respetando las medidas sanitarias impuestas no habrá una explosión de casos salvo que se abran las fronteras.

“Si nos comportamos vigilantes unos de otros los que circulamos por el país y tomamos las medidas correspondientes no creo que esto explote bajo ninguna medida a no ser que se abran las fronteras y ahí ya no diré nada”, puntualizó.