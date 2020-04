Los malos tratos y abusos comprometen severamente las posibilidades de construcción de la personalidad , de lazos sociales e identidad, además de la autonomía para la propia subsistencia de la niñez y adolescencia. Los costos y consecuencias de no afrontar de manera efectiva la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, trae problemas de mediano y largo plazo al Estado, que hoy no son considerados de modo adecuado, afirman desde el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Infancia y la Adolescencia CDIA.

En el caso de Paraguay, los datos indican que entre los años 2013 y 2019, se reportaron al Ministerio Público más de 30.000 denuncias de violencias y abusos, No son solo números, son vidas que pudieron haber sido afectadas o dañadas de modo severo. Hasta ahora, el Estado no tiene un programa articulado de prevención y protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias y abusos. Las autoridades nacionales y locales, en su mayoría, no toman en serio las estadísticas, no se planifican y no se presupuestan las acciones de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en función a los datos de la realidad; a pesar de tener marcos normativos que obliga a ello.

“El maltratar, humillar, tratar de modo cruel o degradante, a una persona, trae fuertes consecuencias en la vida de las mismas; si esto se da a edades más tempranas, puede marcar de modo significativo sus trayectorias de vida. Más, cuando no se reconoce que la violencia debe ser abordada desde una perspectiva terapéutica, para que quienes pasan por algún hecho traumático, tengan las posibilidades de adquirir herramientas de resiliencia para enfrentar los diversos desafíos de la vida”, agrega.

El Estado tiene el fuerte desafío de realizar un trabajo articulado del sistema de protección de niñez a cargo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, del sistema de educativo a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias, y del sistema de Salud, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sin embargo estos tres sistemas no trabajan de modo coordinado a nivel nacional y local, carecen de recursos suficientes, de equipos técnicos interdisciplinarios y de la infraestructura adecuada para la atención.

“El buen trato, es un derecho que tienen todas las personas, y más aún las niños, niños y adolescentes, Paraguay tiene una ley sobre el tema, que aún no es aplicada en su totalidad, dado que no se tienen los recursos suficientes para su efectiva implementación. Invertir en el bienestar de las personas es fundamental, para tener una mejor sociedad y un mejor país”, señala.

Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir una vida libre de violencias y pobreza, y el Estado debe garantizar su ejercicio con dignidad y en el Día Internacional contra el Maltrato a Niñas, Niños y Adolescentes Paraguay sigue sin invertir suficiente en la prevención y protección, destaca.