Durante su visita al departamento de San Pedro, el mandatario Mario Abdo Benítez comentó que evaluará los posibles cambios en su Gabinete, pero recién luego de poder estabilizar su administración.

“En un momento de incertidumbre, nadie quiere venir a ser ministro de un gobierno que se puede ir la semana que viene. A nadie le gustaría ser ministro por una semana. Lo importante es tener estabilidad para evaluar y ver alternativas”, argumentó.

Alegó que durante su difícil primer año de mandato sí se hizo mucho pero que por un problema de comunicación, la ciudadanía desconoce. “Tuvimos muchos logros importantes en este primer año. No hemos podido transmitir adecuadamente, por un problema de comunicación”, lanzó.

“Nos falta comunicar mejor lo que hacemos. Creemos que la comunicación cumple un rol importante, tenemos que hacer rendiciones de cuentas de forma más periódica”, indicó además en charla con la prensa.

También el mandamás volvió a decir que está atravesando un “desencuentro” que espera superar lo más rápido posible, y resaltó que cuando fue de la oposición durante el gobierno de Horacio Cartes nunca insinuó con impulsar un juicio político. “No le hace bien al país que se use el juicio político al presidente como una amenaza permanente. Espero que se trate lo antes posible, no tengo temor a rendir cuentas y pedir disculpas si me he equivocado en algo”, indicó.