A criterio del Édgar Acosta, mucho dinero se ha malutilizado en nombre de la pobreza, por lo que declarar emergencia a nivel nacional es innecesario. No obstante opina que algunos departamentos sí lo requieren.

La declaración de emergencia es una manera de facilitar la adquisición de insumos y permitir que la asistencia llegue con mayor rapidez, reconoció el diputado Édgar Acosta.

“Hay que analizar caso por caso, no porque se le está dando a tal departamento hay que darle a todos, porque realmente en nombre de la emergencia y de la pobreza se han utilizado muy mal los recursos”, lamentó Acosta en entrevista con la 650 AM.

Indicó que se debe pensar no solamente en la forma sino en el fondo de la cuestión, pues los departamentos que no se encuentran en una situación de desastre, sencillamente no requieren de esta medida.

El diputado Raúl Latorre presentó un proyecto de ley que declara en situación de emergencia la ciudad de Asunción y amplía el Presupuesto General de la Nación 2019.

El argumento es que permitirá mitigar los efectos producidos por las severas inundaciones en la Capital.