Ser parte de la solución y no del problema ayuda a mantener la salud mental en la cuarentena y es poniendo en práctica el quedarse en la casa y seguir las recomendaciones de aislamiento. Mantener una rutina y no saturarse de información son algunos tips dados por la Doctora en Psicología María Alexandra Vuyk.

La cuarentena, el aislamiento social y las noticias que llegan diariamente y a toda hora pueden generar emociones difíciles de controlar como el miedo. Pero, es normal sentir miedo y confusión ante lo distinto que se está viviendo, explicó la Doctora en Psicología y Científica María Alejandra Vuyk.

Lo importante en estos tiempos es mantener la flexibilidad, no sobre exigirnos ser productivos de la misma forma en que lo éramos antes que todo esto empiece.

Distinguir el miedo saludable del problemático también es fundamental ya que el primero es el que lleva a realizar acciones de protección como lavarse las manos, mantener la higiene y quedarnos en la casa como una responsabilidad de cuidado.

El otro miedo es el paralizante y hace que se entre en pánico sobredimensionando todo lo que ocurre y da lugar a la desesperación que finalmente paraliza.

“Tampoco es fingir que nada pasa, minimizar la situación y no cuidarnos. Ni magnificar ni minimizar sino tomarlo con seriedad”, aclaró Vuyk.

Entre los tips que propone la profesional para mantener la salud mental desde la casa se encuentran:

Limitar la información que se recibe y elegir un momento del día para informarse

Recurrir a fuentes oficiales para tener los datos actualizados de casos

No compartir todas las cosas que se reciben por la vía que sea ya que muchas son informaciones faltas y solo se generan para alimentar el pánico

Mantener una rutina para despertarse, levantarse, comer y dormir

Practicar la paciencia en la convivencia, más de lo habitual

Elegir una actividad de utilidad durante el día y no exigirse la misma productividad

“Puede ser de mucha utilidad elegir el momento del día para informarnos, por ejemplo a la tardecita noche que es cuando nos prendemos para saber la actualización del doctor (Mazzoleni)”, señaló.

Y durante el día mantener una rutina desde la hora de levarse, alimentarse y acostarse porque esto permite que el cerebro reciba el mensaje de que existe una estructura diaria que seguir.

“El mantener una rutina más que nunca es importante, no dormir más de la cuenta ni estar tirada en la cama todo el día sino mantenerse en actividad, moverse y eso se puede hacer hasta en una pieza con música imaginaria y ponerse a bailar”, agregó.

Indicó que otra acción que sirve mucho es elegir hacer algo que haga sentirse útil como arreglar algo, ordenar, limpiar. “Cada uno sabe lo que le hace sentir útil desde el lugar donde está y es bueno bajar las expectativas de lo que podemos lograr en este tiempo, no son tiempos normales y no tendremos la misma productividad que siempre”.

Es importante reconocer que es limitado lo que se puede hacer en lo que dure la cuarentena y es cuando se debe flexibilizar la exigencia con uno mismo. “No quedarnos indolentes ni dejar de hacer las cosas, se tiene que considerar ser flexibles porque los dos extremos hacen mal, nada es normal para nadie es importante que nos tengamos más paciencia de la habitual y hacer el mejor esfuerzo desde donde nos toca estar”, agregó la profesional.

Vuyk destacó que seguir las recomendaciones dispuestas a nivel oficial ayuda psicológicamente porque es bueno sentirse parte de la solución y no ser parte del problema y eso se traduce en quedarse en la casa, lavarse las manos, desinfectar áreas comunes y cuidarse.

“Quedarme en la casa no significa solo no contagiarme sino no contagiar a los demás porque yo podría tener el virus sin saberlo y esa es una manera de ser parte de la solución”, puntualizó.