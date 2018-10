FF.AA. de la era Abdo: la idea de recaudar a costa de los que 'chulearon' el servicio militar

Las fuerzas armadas pretenden multar a aquellos jóvenes y hombres que tengan entre 26 y 50 años y no hayan cumplido con el servicio militar o no cuenten con la objeción de conciencia. Prometen que no realizarán el tradicional arreo a los cuarteles.