Padres y estudiantes de los colegios privados Colegio Dante Alighieri, Centro Educativo Integral Eco Escuela y Eco Colegio Paraguay, Colegio de la Asunción (CAS), se unieron al paro estudiantil virtual, como medida protesta a los descuentos ínfimos que se realizan en cuanto a las cuotas.

En ese sentido, señalaron que no efectuarán ningún pago, no participarán de las clases digitales y no subirán ninguna tarea. Indican que las reducciones implementadas fueron de 7 a 10% y las cuotas van desde G 1 millón a G 2 millones.

El “paro virtual” fue implementado desde este mes por la nula respuesta por parte de las autoridades de los colegios privados.





Reunión con el Ministro de Educación

Cristhian Lozano, presidente de Fedapar, dijo que pidió a los padres de estas tres instituciones un poco más de paciencia, ya que para este día tiene previsto una reunión con el ministro de Educación, Eduardo Petta.

“Le vamos a explicar la problemática de los colegios privados y ver si podemos llegar a un acuerdo para sacar adelante la situación”, expresó en comunicación con 105.9

Resaltó, que para los padres no les resultan provechosos los descuentos, ya que muchos de ellos tienen empresas que están parados por la pandemia del Covid-19 y no cuentan con ingresos por ese lado.

En ese caso, aclaró que la solución sería incluir a los colegios privados dentro de la Ley de Emergencia, para que puedan recibir también subsidios. Por lo que ese punto, será tratado en la reunión con el ministro Eduardo Petta.

Refirió, que comprende el nerviosismo de los padres sobre las clases virtuales, por no cumplir con los estándares de calidad. No obstante, acotó que la realidad que se presenta, obliga a las autoridades educativas a improvisar.

Adelantó, que pedirán recalendarización de las actividades escolares por medio de una resolución única para los colegios privados y así evitar que se tomen decisiones por separado en ese sector.

Cristhian Lozano, recalcó que el disparador de la situación fue, cuando el Ministro del Interior Euclides Acevedo, mencionó en una conferencia de prensa, que la medida de la cuarentena será por tiempo indefinido y que en el sector educativo, las clases se reanudarían recién en el mes de setiembre.