Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora, expresó la preocupación de todos los ciudadanos que se ven afectados por la paralización de las obras del metrobús, que actualmente imposibilita el tránsito sobre un importante trayecto de la ruta Mariscal Estigarribia.

En comunicación con la 970 AM, mencionó que la promesa dada por el ministro de Obras, Arnoldo Wiens, fue que a fines de noviembre habilitarán las dos calzadas que están cerradas en este momento.

“No podemos aguantar más esta situación los fernardinos, los frentistas y todos los que deben pasar por la ciudad. Queremos que se empiece a trabajar y no se deje porque será la muerte de la ciudad. Es una medida urgente liberar Mariscal Estigarribia. Esperemos que no lleguemos a diciembre y no se pueda habilitar, no permitiremos eso”, dijo.

Respecto a que la empresa Mora-Engil asegura que no abandonó las obras y que el MOPC podría rescindir el contrato a la misma, Riveros recalcó también en entrevista con la R800 AM que se encuentra en la zona de los trabajos pero no observa a ningún obrero o maquinarias en funcionamiento.

“No importa quién haga, que solucionen el problema entre ellos y luego vean si licitan de vuelta o no, pero que habiliten la ruta en Fernando de la Mora”, rogó el jefe comunal.

Por otra parte contó que la actual administración logró la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desembolso de una importante cantidad de dinero que servirá para subsidiar a las pequeñas empresas que están afectadas por el metrobús. Ahora solo falta el decreto presidencial para luego dar la 'plata' a los frentistas.