La defensa de Reiner Helmut indicó que no puede aplicarse el delito de la violación del deber del cuidado al hombre porque este solo es el novio de Lilian Zapata. En cambio a ella sí porque es la madre de Juliette (Yuyu). También alega que este caso no se configura en abandono, en atención a que la niña está desaparecida.

La estrategia jurídica de la defensa de Reiner Helmut y Lilian Zapata será rechazar en gran medida los delitos que sospecha la Fiscalía. En el caso del hombre, el abogado Max Narváez planteó que el mismo solo es novio de la mamá y no tiene nexo legal con Juliette (Yuyu) por lo que no pueden aplicársele la violación del deber del cuidado.

En cambio dicha figura sí podría recaer sobre la madre, ya que la misma tenía el deber de cuidar a su hija. “Para que exista la violación del deber de cuidado se da con las personas que tienen la obligación de cuidar de una persona. El padrastro no está casado con la madre de la menor, no tiene nexo legal que pudiera atarlo a este tipo de situaciones”, indicó en entrevista con la radio 800 AM.

Con respecto al segundo hecho que figura en esta causa, el letrado argumentó que no se puede acusar de abandono puesto que la menor vivía con ellos y ahora se encuentra desaparecida. “La nena estaba conviviendo con ellos, no tenía ningún problema”, aseguró. A su parecer, para que exista el abandono, la niña debe estar presente y comprobar el grado de vulnerabilidad en que se encuentra.

Para el abogado, la caratula es muy forzada, en especial contra el Reiner Helmut, porque este no tendría obligaciones legales en este caso, según reiteró.

Es por ello que en su momento procesal adoptará las medidas pertinentes para solicitar la desvinculación de su cliente.

Un video en el que se ve a la niña Juliette durmiendo con sus mascotas (dos cabras), en la noche y fuera de la casa, fue uno de los elementos que tuvo la Fiscalía para imputar a la madre y al padrastro, por abandono al deber del cuidado.