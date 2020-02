De enero a esta fecha de febrero, el Instituto de Previsión Social (IPS) otorgó 20.000 subsidios de reposo por dengue solo en 45 días superando en cifra de los tres últimos años de epidemia, explicó Pedro Halley, gerente de prestaciones del IPS.

“Superamos todos los récords y esta es la epidemia más difícil que se presentó históricamente hablando no en términos financieros porque no pesa tanto debido a que los reposos son de corto plazo, en ese sentido no impacto mucho porque en gran mayoría los asegurados tienen el salario mínimo”, afirmó en contacto con La Unión.

El reposo se emite como enfermedad por cuadro febril asociado con dengue y tiene una duración de tres a 10 días, de acuerdo al caso. Halley cuestionó que los fondos que cubren estas prestaciones de reposo ya sea por enfermedad común, dengue, accidente de trabajo, profesional y maternidad corresponde a Fondos de Salud que fueron diseñados para tratar enfermedades y no para pagar prestaciones económicas pero esta cuestión requiere de una modificación de la ley actual.

Por su parte, Liz Martínez, directora de Registro y Profesiones del Ministerio de Salud Pública (MSP) explicó que en la dependencia a su cargo verifican los datos del profesional médico que firma el reposo expedido y lo hacen a través de una base de datos de registro profesional y también si el firmante está habilitado para ejercer sin registro vencido.

“Lo que vemos es que el profesional médico pueda dar el reposo y si su registro está al día y en caso de necesidad tenemos el registro de firmas de los profesionales y es utilizado en caso que se detecte que es muy frecuente entre los reposos”, agregó.

Esta posibilidad de verificación de firmas de los profesionales también es solicitada por las empresas en los casos en que se sospecha de alguna irregularidad en el otorgamiento de permisos.