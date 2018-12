El retraso de la provisión de insumos para la preparación de los alimentos fue el inconveniente para que el personal de servicio del Hospital de Barrio Obrero reciba un almuerzo consistente en fideos, según la explicación del doctor Luis Ramírez, director del centro asistencial. Aseguró que el menú para los pacientes no tuvo retrasos y son preparados en tiempo y forma.

Fideo con trocitos de zanahoria fue el menú entregado para el almuerzo del personal de guardia del Hospital Barrio Obrero, plato de comida que se sirve diariamente a alrededor de 80 funcionarios del centro asistencial.

El menú no fue del agrado del personal e incluso aseguraron que olía a cucaracha y que no es la primera vez que se sirve con estas características. Otras imágenes difundidas mostraban un menú aguado de arroz y que sí tenía porciones de carne vacuna.

El doctor Luis Ramírez, director del hospital, afirmó que el “menú vegetariano” correspondía al día en que no llegaron a tiempo los insumos para la preparación de otro plato, que no es habitual servir un plato similar, que no se debe a una falta de presupuesto sino que a un contratiempo.

Aseguró que el menú del personal es preparado por separado de lo que se ofrece a los pacientes internados ya que estos tienen una dieta especial según el diagnóstico y la dolencia y que los insumos para las tres comidas están asegurados.

“Los insumos para las comidas de los pacientes están asegurados, no hubo contratiempo en ese sentido. Solo fue por un día y fue para el personal de servicio y ya tenemos lo necesario para los siguientes días”, señaló.

La provisión de insumos para la preparación de los alimentos se da en forma semanal y de acuerdo a la necesidad, puntualizó Ramírez.