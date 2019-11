“Es recurrente, no se toman medidas de fondo y llega fin de año y este año en particular que la velocidad de la bajante no es preocupante, es asustante, estamos en una situación muy precaria”, dijo el titular del Centro de Armadores Fluviales, Juan Carlos Muñoz, en conversación con la 650 AM.

La presencia de más dragas, al sur sobre todo, primero al sur para que no falte combustible y después al norte porque el río Paraguay se encuentra en la misma situación y los barcos de bandera son los que satisfacen el combustible Bolivia.

El panorama en el río Paraguay es desesperante, mientras que en el río Paraná no se navega hace unos dos meses, por lo que los planes de soluciones para el verano también deben preparase ya.

Muñoz habló de la necesidad de un plan de dragado en los ríos Paraguay y Paraná, que se compadezca con la importancia estratégica de ambos. Tristemente esto se vio postergado en cada Gobierno.

En el 2006 el gremio había planteado hacerse cargo de las obras del dragado. Reiteraron la oferta bajo la administración de Fernando Lugo, pero no obtuvieron respuesta.

Finalmente en la era previa a Mario Abdo Benítez se mencionó la posibilidad de traer al cuerpo de ingenieros de Estados Unidos pero la iniciativa quedó en stand by.

Muñoz consideró que el día en que alguien tome en cuenta que el 90 % del comercio paraguayo fluye a través del río, se tomará en serio el problema.