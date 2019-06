La ‘insólita’ decisión de la mujer se debe, según la misma, a las presiones y al “ciberbullying” que sufrió desde el momento en que alzó una foto suya, montada en una moto y “de manera sexy”.

La funcionaria de la Contraloría explicaba en el posteo que acompaña su foto, que es profesora de zumba, para “justificar” su buena forma física.

Pero quizás olvidó lo principal: exponer los títulos que ella misma dio a conocer, tras el “tsunami” de comentarios en los que se mencionaba que su acceso al cargo en cuestión, se debe única y exclusivamente a su belleza física, con todo lo que de manera sugestiva ello conlleva.

“Esto que me hicieron es violencia a la mujer; difamación y calumnia a mi persona, desconociendo mi trayectoria. Estoy indignada, ,lo único que me condena es ser mujer , yo no voy aguantar humillación por un cargo, tengo carrera administrativa en la institución, llevo 18 años trabajando ahí , tengo 2 títulos universitarios 1 de Licenciatura en Ciencias Contables y otro de administración de empresas, 4 años en el área financiera y 14 años en auditoria fui varias veces jefa de equipo, estoy segura que me merecía ese cargo espere 18 años una oportunidad y destrozan mi imagen, por una foto sexy y ,por ser profesora de zumba nomas dicen y bueno una vez más gana la maldad y gracias a la prensa que se preocupa en tonterías habiendo tantos corruptos por el país mamando del estado. Aquí dejo mi renuncia para la felicidad de la gente envidiosa”, posteó Mirian Celeste.