Por primera vez en 30 años no habrá procesión de Tañarandy en la Semana Santa a consecuencia de la pandemia de coronavirus. El artista y referente de la zona, Delfín Ruiz Pérez, más conocido como Koki Ruiz, explicó que antes pasaron por muchas dificultades pero que ahora ya no es posible hacerla por la situación epidemiológica.

En entrevista con radio Nacional, el artista Koki Ruiz mencionó que este año hubiera sido la versión número 30 de la procesión en la compañía Tañarandy, ubicada en la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones. “El año pasado hicimos la Semana Santa en modo covid, con unos pocos estacionarios. Este año, Misiones está en zona roja, y eso nos impide juntarnos. Así que no tenemos nada preparado para esta Semana Santa”, refirió.

“Desde diciembre estábamos en una crisis por los contagios que se sumaban. Fue imposible pensar en hacer. Nuestro trabajo es comunitario y busca que la gente tenga la experiencia de trabajar todos juntos. No iba a ser lo mismo hacerlo por un sistema virtual. La idea es trabajar todos juntos y celebrar la obra el Viernes Santo con el producto final. La obra es el proceso del trabajo”, argumentó.

Consultado sobre si lamenta no poder ofrecer su arte este año, respondió que no lo ve desde esa óptica. “Tomamos como una experiencia, es una mirada de reflexión, pasan muchas cosas, nos entristece más los amigos que han partido, muchos familiares que ni se han podido despedir de sus seres queridos, eso está por encima de todo. Tenemos la mirada en eso en vez de lo que podemos sentir en que nuestro trabajo no se haya podido realizar”, expresó.

Koki Ruiz recordó que en las ediciones anteriores, a mediados de enero ya comenzaban los trabajos que involucraban entre 10 y 15 personas. En tanto que en la Semana Santa, en el patio de la Barraca había 500 personas haciendo los trabajos finales para el gran día de la puesta en escena.

Rememoró además que muchas veces hicieron la procesión bajo tensión o inconvenientes. En ese sentido resaltó que en una oportunidad no pudieron prender una sola vela por la fuerte lluvia, pero que de igual manera las personas formaron parte de la caminata en medio del temporal. También recordó que hicieron la actividad durante las tensiones del Marzo Paraguayo.

“Esta sería la versión número 30 de Tañarandy, nunca hemos suspendido nuestra actividad. 2020 y 2021 son años de cambios muy bruscos y con experiencias inusuales. Nunca nosotros vivimos estas situaciones como cierres de fronteras muy prolongados, muchos de acá viven de eso, tenemos muchos parientes en Argentina que vienen durante la Semana Santa, entonces la frontera es muy importante acá en Misiones”, contó.

Si bien resaltó que su trabajo es un ejercicio creativo para la comunidad, reconoció que genera un importante turismo religioso e ingreso monetario a la zona. “Cada año trae mucha gente, por lo que habrá un perjuicio económico este año. Por la presencia masiva de la gente se ofrecen muchos servicios. Incluso el año pasado se afectó mucho”, agregó.

Por último, el artista indicó que espera retomar el trabajo el próximo año.