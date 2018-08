El hecho ocurrió la antevíspera en un tramo que une la ruta Luque - Areguá. En un video que fue dado a conocer se observa el momento en que el conductor del automóvil, identificado como Roberto Javier Solís (44 años) frena y se abalanza sobre el motociclista, de nombre Osmar González (21).

Según relató éste último a la policía, Solís le rozó con su auto y el mismo pidió explicaciones sobre su acción. “En ese momento se me abalanzó y me pasó por encima, gracias a Dios no fallecí allí”, explicó el joven a los intervinientes.

Por su parte Solís se defendió atacando Osmar González, calificándole de motochorro. En su declaración dijo que el arrollado intentó asaltarle.