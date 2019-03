Lorenzo Agüero, corresponsal del Grupo Nación. Además la Municipalidad local decreto asueto para que todos participen en la movilización.

Diana Franco, estudiante del lugar dijo, “nuestros gobernantes nos dicen, los jóvenes son nuestro futuro y que futuro tendremos, si no tenemos docentes, vendrán gente de otro países que nos pisaran todo, porque seremos ignorantes y andaremos así por la calles, andamos así por culpa de las autoridades, lastimosamente estamos en un país donde se debe salir en la ruta para nos hagan caso, se hicieron todas las gestiones pero no hay nada, andamos bajo arboles por falta de terminación de aulas y cuando llueve o cualquier cosa ya no damos nada”, finalizó.

PARALIZAN LAS CLASES EN NUEVA GERMANIA.

Asimismo toda la comunidad educativa de la Región N° 2 del Ministerio de Educación y Ciencias, del distrito de Nueva Germania, que comprenden 8 instituciones, entre colegios y escuelas salieron en la fecha en la ruta 11 Juana María de Lara, quienes procedieron al cierre total del trayecto, para exigir reposición de rubros al MEC que afectan a todas las instituciones, aparte de pedir la destitución del director departamental de Educación.

Micaela Mosca, una de las alumnas de Nueva Germania mencionó, “no tenemos docente y exigimos rubros para docentes en toda la región numero dos del MEC, Nueva Germania, ya muchísimas gestiones hicimos, nos fuimos al ministerio y lo único que recibimos fue, fuera de nuestra oficina”.

Por su parte el Prof. Oscar González, docente de una de las instituciones, señaló, “son 8 instituciones que afectan a mas de mil alumnos y se necesita mas de 400 horas cátedras y docentes para escolar básica, muchos compañeros se acogieron a los beneficios de jubilación y las instituciones se quedaron sin docente”.

Aseguran que la movilización estudiantil será por tiempo indefinido hasta las autoridades del MEC de una solución a los reclamos.