El día de ayer Nadia Canela, de 25 años, con un embarazo múltiple de cinco meses de gestación y de alto riesgo por tratarse de una paciente con cáncer, perdió a sus trillizos a causa de un aborto espontáneo, hecho que la propia joven consideraba como altamente posible debido a su cuadro clínico. Con el inevitable desenlace, solo restaba recoger los restos para una darle a una digna sepultura.

Según el informe, luego de la limpieza tras la cirugía, la madre despertó y preguntó tanto por los cuerpos como por su pareja de nombre Alcides González, en tanto que personal del nosocomio le informó que los restos fueron entregados al padre y este supuestamente desapareció con ellos.

A partir de ahí inició una angustiosa búsqueda, especialmente hacia la ciudad de Villa Elisa, donde reside la pareja. Se efectuaron numerosas llamadas tanto al celular de González que no contestaba, como también a sus familiares quienes afirmaron no saber absolutamente nada de su paradero.

Es así que se dio intervención tanto a la Comisaría 16 de Arroyo Seco como también al Ministerio Público por pedido de la joven quien directamente acusó a su pareja de robar los restos en base a la versión del personal de blanco.

González fue localizado y remitido al calabozo, en ese lugar reconoció que nadie le entregó los cuerpecitos y desconocía donde podrían estar . “Yo en un principio no creí en su versión, porque cuando me dieron el acta de defunción decía que se les entregó al papá”, relató Canela en contacto con la HOY.

Ante este escenario, los cuestionamientos fueron dirigidos hacia el hospital debido a que en el acta figuraban datos que no coincidían con la realidad y que incluso motivaron a que denuncie a su propia pareja, detalló la joven. Finalmente en horas de la mañana recibió un llamado desde el Hospital donde le confirmaron que los restos fueron entregados por error a otra persona y que podía pasar a retirarlos.

La mujer fue con ese objetivo, como también para intentar obtener explicaciones sobre la grave omisión, pero a la vez denunció que no le permitieron el acceso, por lo que cree que están intentando esquivar la responsabilidad en el confuso episodio. “No me dejaron entrar para que yo pregunte por qué me hicieron esto y más aún con mi enfermedad”, fustigó.

Por su parte el director del Hospital San Pablo, Dr Vicente Acuña, informó a HOY de manera preliminar que efectivamente los restos fueron entregados a una persona que dijo ser el papá, pero que aparentemente no lo era. Al mismo tiempo ordenó la intervención de asesoría jurídica a fin de deslindar las responsabilidades, prometió además convocar a la familia para conocer más detalles sobre lo ocurrido.