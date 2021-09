“Yo salí a mirar si mi vehículo estaba sano todavía, ahí recibo un golpe en la nuca, me doy la vuelta y me dicen ‘celular, celular’ y me golpean”, relató a radio Universo Víctor Román, funcionario del Congreso Nacional.

Reveló además que los manifestantes rompieron el parabrisas y la ventanilla del lado del acompañante de su vehículo.

El rodado estaba estacionado en la zona del Cabildo y si bien habitualmente lo deja en otra zona, esta vez no encontró otro lugar y se vio obligado a aparcar allí.

Lastimosamente, el funcionario no cuenta con seguro vehicular. La denuncia ya fue formulada ante la comisaría de la zona.

Paralelamente continúa el tratamiento del proyecto de ley que eleva hasta 10 años de cárcel las penas por invasiones de inmueble ajeno.