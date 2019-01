El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, respondió las acusaciones que realizó la senadora Desirée Masi, quien lo cuestionó por supuestamente gestar una campaña en su contra mediante una nota que estaría obligando a firmar a sus funcionarios para repudiar una denuncia de supuesto pago de coimas para conseguir el carné destinado a objetores de conciencia.

“No tengo la más pálida idea de lo que sucedió porque me tomé ochos días de vacaciones que me corresponden. Me enviaron el tuit de la senadora. No creo que tenga tanto poder sobre ellos (funcionarios sindicalizados). Es algo de ellos con ella. No puedo obligarle o atajarle a nadie”, afirmó en charla con la 650 AM.

Señaló que una vez más callará ante los ataques de Desirée, aunque reconoció que tarde o temprano “lo va a encontrar”. Criticó que la congresista Masi está metiendo mucha gente en cargos públicos, como José Casañas Levi y “hasta me hablan de cónsules”.

Godoy aseguró que no existe presión alguna a sus trabajadores, aunque reconoció que seguramente hay descontento de los funcionarios de la administración pasada que no consiguieron ascender de cargo, ya que optó por mantener en sus puestos a varios directores.

Durante la entrevista radial, el defensor aseguró no ser cartista o abdista, por el cargo que ocupa. “No puedo ser ‘ista’ de nadie”, remarcó. “Eso me sacaría la fuerza moral de poder hacer mi trabajo, denunciar y accionar”, añadió.