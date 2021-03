La escuela y colegio "Aguapety", ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, no arrancará las clases presenciales debido a que la institución no se encuentra en condiciones para recibir a los estudiantes, además que 3 docentes dieron positivo al COVID-19 por lo que permanece cerrada.

La directora del centro educativo Aguapety, Rosa Román mencionó a GEN y Universo 970 AM que las clases serán 100% virtuales debido a que la institución no se encuentra en condiciones de recibir de manera presencial a los estudiantes por varios motivos como: el dinero que recibieron por parte del MEC para la aplicación del protocolo no es suficiente, la falta de mantenimiento en la infraestructura y la escasez de agua.

“El problema principal que tenemos es la escasez de agua. Contamos con una aguatera privada que nos pone un medidor que si consumimos más de lo que corresponde, ya tenemos que pagar. Lo que pretenden ahora es que se haga el lavado constante de manos de todos los estudiantes, hay muchos alumnos y tenemos que reducir el consumo porque el pozo que tenemos no abastece”, expresó,

Según explicó Román, el agua proveída por la aguatera se utiliza solamente para el consumo debido a que el líquido del pozo no es apta para beber.

Detalló que el centro educativo cuenta con 250 alumnos aproximadamente pertenecientes a varias comunidades de Aguapety, ya que la institución es la única que cuenta con la secundaria y con bachilleres técnicos en informática y contabilidad.

Por otra parte, indicó que la escuela se encuentra cerrada a raíz que tres docentes dieron positivo al Covid-19. “No es el momento de comenzar las clases presenciales, se debe poner en una balanza qué pesa más, y siempre va a pesar más la vida. Es un riesgo innecesario”, apuntó.

Las clases en el sector público comenzarán mañana 2 de marzo.