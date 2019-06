Andrea Francisca Gómez, supuesta víctima de un intento de feminicidio, defendió a su marido y aseguró que se trató de quitar la vida. Sin embargo, la Fiscalía no cree en su versión y considera que solo lo está encubriendo.

Andrea Francisca Gómez, mujer internada tras recibir un impacto de bala, desmintió que su esposo, el suboficial Asunción Aguilar, quien está imputado por intento de feminicidio, haya disparado. Alegó que ella misma percutió el arma porque se encuentra en un cuadro depresivo.

En charla con radio Ñanduti, la mujer aseguró que la prueba de parafina dio positivo en su pareja porque este le sacó el arma luego del disparo y que en ella dio negativo porque se le practicó el test luego de una limpieza que le hicieron en el hospital.

“La Fiscalía no tomó mi declaración cuando yo estaba bien, solo cuando estaba dopada me hicieron las preguntas. No quiero que por esto que hice mi marido pierda su trabajo. Quiero decirle que lo amo mucho y a mis hijos les pido perdón. Voy a luchar hasta el final para que esto se aclare”, refirió.

Sin embargo, la fiscala Ana Girala no cree en esta versión porque le resulta sumamente llamativo que el uniformado haya llevado primero a la comisaría a su esposa para dejar constancia de que presuntamente se intentó quitar la vida y recién luego la trasladó al hospital.