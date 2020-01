El comisario Ever Molinas, jefe de la Comisaría de Barcequillo, San Lorenzo, comentó a radio Universo 970 AM que en la madrugada de este jueves lograron recuperar un vehículo. El malviviente se vio acorralado luego de que una patrullera recibiera el alerta del sistema 911, por lo que dejó el rodado con las luces encendidas y con el motor en marcha.

El automóvil en cuestión fue robado a las 3:38 frente a una vivienda de Tembetary, Asunción. El autor del frustrado robo rompió la ventanilla trasera para ingresar al habitáculo, luego violentó el tambor de la llave y logró arrancar con una llave de fabricación casera.

Lo que este malviviente desconocía era que en el momento exacto del arranque, el sistema GPS instalado en el rodado envió la notificación de un encendido no autorizado al teléfono celular de la propietaria. La empresa Protek, encargada de brindar este servicio, recibió el alerta, comenzó a hacer seguimiento del automóvil y dio el aviso al sistema 911.

La propietaria del rodado, identificada como Leticia Sanabria, contó a la emisora citada que estaciona en la vía pública, frente a su vivienda, y que ante la inseguridad reinante, decidió mandar instalar un sistema de seguridad privada.

“Yo recibí la notificación en mi celular del arranque no autorizado, salí a mirar por la ventana y me di cuenta que me habían robado. Tenía fe de recuperar de vuelta, porque todos los que recuperan es gracias al GPS. Yo lo instalé por recomendación de un amigo”, indicó.

En tan solo 40 minutos, el automóvil de Sanabria pudo recuperarse.