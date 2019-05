El acoso escolar o bullying se da cuando los dardos apuntando a un integrante del grupo en forma sistemática, es direccionado y se sostiene con el tiempo ya sea en forma verbal, indirecta o física.

“Puede haber situaciones como las que los niños se están peleando o discutiendo, eso puede tratarse de algo esporádico pero si se hace un seguimiento y persiste entonces hay que intervenir”, afirma la psicóloga y psicopedagoga Fiorella Vaccotti.

Las señales de alerta que en la casa tanto mamá o papá pueden tener en cuenta para identificar si su hijo o hija está sufriendo acoso escolar es por sobre todo mucha observación y diálogo.

“Observar mucho y siempre, desde pequeños incentivar el diálogo en casa y no solo el ‘cómo te fue en el colegio?’, ‘bien’, ‘mal’ y terminó la conversación. Se puede agudizar el diálogo teniendo en cuenta si habla mucho de un niño o niña en particular o cuenta que le hizo algo a alguien”, indicó la profesional.

La víctima de bullying por lo general presenta síntomas como falta de interés en actividades sociales, por ejemplo no asiste a los cumpleaños porque sabe que estará esa persona que comete acoso, muestra cansancio, falta de apetito o come mucho, muestra ansiedad, baja autoestima y se dan los cambios conductuales.

“Hay que indagar más con el niño y si no se logra la apertura hablar con el orientador porque el acosador se ingenia de todas formas para que no se perciba lo que está haciendo y busca tener aliados para seguir”, advirtió.

Vaccotti afirmó que no solo es malo cometer acoso sino también ser cómplice por que muchas veces por amenazas y por miedo a quedar mal frente al grupo el o la que ve el acoso no lo cuenta. “Es importante hablar con los hijos y que sepan qué está bien o mal cuando está ante estas situaciones”, agregó.

QUÉ PASA CON EL QUE COMETE EL ACOSO

Ese niño, niña o adolescente que está cometiendo acoso puede estar pasando por una situación muy mala en la casa y sin darse cuenta actúa de manera perjudicial en al escuela. Detrás del niño, la niña o el adolescente que comete acoso siempre hay motivos y puede tratarse de niños que viven algún tipo de violencia en sus casas, ven actos violentos, están en contacto permanente o son las víctimas directas ya sea en el relacionamiento con sus padres, tíos o hermanos.

“También se habla de la falta de límites, que no se le enseña ciertos valores que hacen a las habilidades sociales armónicas como el respeto. Esta es una tarea de la casa y también del colegio que no se puede limitar a enseñar contenidos sino también hablar de comportamientos sociales, empatía, respeto y formarlos desde chiquitos con esas características y asi no llegar a cometer acoso”, destacó la profesional.

Hoy se recuerda el Día Internacional Contra el Acoso Escolar y para poner freno a esta situación se debe trabajar con la víctima y el victimario y ayudarlo a este a que sepa las consecuencias de lo que está haciendo y realizar algún tipo de terapia.

La profesional destaca que la actuación de la institución educativa es fundamental para el trabajo con ambas familias, con un trabajo integral que incluya el seguimiento, con reuniones con todo el grupo, en forma individual, con talles y abordar todos los instrumentos posibles e intentar restaurar las relaciones.

En ese sentido, la aceptación es fundamental por parte de la institución porque el bullying está instalado y ya no se puede negar. “Pasa y muchas veces es algo que no se percibe con facilidad y es importante la apertura de la institución y tomarlo como algo transversal en todos los grados como tema preventivo trabajando desde los valores como el respeto”, indicó.

TIPOS DE ACOSO

Entre los tipos de acoso, el verbal es el más común y empieza con insultos por cuestiones físicas, poner apodos que le gustan a las persona y reírse de ella. “Por eso es importante enseñar a los niños y jóvenes que el chiste es simpático si le hace gracia a todos pero si a uno le hace sentir mal, ya no es un chiste y no hay que participar en eso ni verlo como algo normal”, subrayó.

El otro tipo es indirecto se da con cuestiones como sacarle la merienda, esconder sus cosas o tirarlas al basurero, no se trata de golpes pero se le priva de cosas materiales.

Y luego el bullying físico con empujones, patadas y el famoso akâpete visto como normal que si se repite se transforma en violencia.

“Hoy el más fuerte y difícil de manejar es el cibernético o el ciberbullying y en este caso el colegio puede tomar partida en forma más preventiva haciendo talleres, charlas y explicando las consecuencias tanto para el que comete el acoso y la víctima”, indicó Vaccotti.

Debido a que una vez instaurado este tipo de acoso y como no pasa dentro de la institución educativa se pierde cierto control porque depende del acceso al celular y la computadora pero es más difícil manejar el alcance y se inicia entre el quinto y sexto grado.