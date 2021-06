La doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, lamentó que no existe ningún plan para combatir la pandemia y es el sálvense quien pueda. Cuestionó también que la ciudadanía viva como si no existiera el virus.

“En Paraguay se vive como si no hubiera pandemia, aglomeraciones en todos lados, mitines políticos, se aglomeran, van a discotecas y están sin mascarillas”, lamentó la infectóloga Elena Candia en entrevista con Telefuturo.

La experta lamentó que no existe un plan de parte de las autoridades y que a eso se suma el lento agendamiento para hacerse la prueba de Covid-19 y el nulo seguimiento a los casos positivos y sus contactos.

“Es aburrido escuchar pero debemos usar las mascarillas quirúrgicas, se deben ventilar los espacios cerrados, como los ómnibus, y trasladar las actividades a los espacios abiertos”, comentó.

En otro momento reconoció que Paraguay no está preparado para una cuarentena sanitaria si la misma no está acompañada de medidas económicas y con un plan masivo de vacunación. “Van a seguir muriendo gente sin camas y hospitales saturados, algo tenemos que hacer. Para junio se tenían previstos 200 fallecidos diarios y nos estamos acercando a eso. No cambiará el pronóstico si no se hacen las cosas diferentes”, puntualizó.