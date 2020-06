El Consejo de Defensa Nacional (CODENA) brindó la más reciente actualización de datos sobre connacionales repatriados en el marco de la pandemia de COVID-19.

El ministro Federico González, asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, indicó que, a la fecha, unos 5.849 compatriotas han logrado regresar a nuestro país, cifra que en los próximos días superará el número de 6.000, según adelantó.

Unas 2.780 personas han sido dadas de alta luego de cumplir con la cuarentena obligatoria en albergues y hoteles salud.

Se estima que alrededor de 3.500 paraguayos están con el deseo de retornar. Al respecto, mencionó que desde el gobierno se están articulando todos los medios para concretar su regreso de manera paulatina, tal y como hasta ahora lo vienen haciendo.

“Queremos recibir a todos de una vez pero lastimosamente no se puede, si no existe un lugar adecuado no se puede”, acotó.

González destacó que ayer llegó un vuelo procedente de Madrid, el cual trajo a paraguayos no solo de España sino también de otras 61 ciudades del mundo como Londres, Singapur, Moscú, Sidney, entre otros.

Esta noche llegará un grupo de compatriotas proveniente de la ciudad argentina de Neuquén y mañana otro de Resistencia. Igualmente, se prevé el arribo de vuelos desde México y Panamá para la jornada del sábado.

De acuerdo al último reporte, actualmente existen en total 54 albergues habilitados en distintos puntos del territorio nacional, junto con 39 hoteles salud, con 1.492 habitaciones, de las cuales 842 están ocupadas.

En la ocasión, mencionó que también fueron habilitadas recientemente tres posadas albergues, en un trabajo conjunto con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). Dichos locales se encuentran en Asunción, Central y el interior del país.

González señaló que la distribución de compatriotas por lugar de origen se está implementando de a poco, para lo cual se trabaja de cerca con los gobernadores de cada departamento.

Respecto al tema de habilitación de nuevos albergues, comentó que son varios los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de habilitar algún predio (escuelas, tinglados, casas de retiro, etc), esto ante los cuestionamientos de la ciudadanía respecto a los pocos sitios habilitados.

“Es un desafío permanente y constante. Todo se hace con mucha entrega y esfuerzo, muchos colegas míos están poniendo de su bolsillo para dar una mano a compatriotas necesitados”, indicó el asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

González hizo énfasis en que todo compatriota que desea regresar a Paraguay quiere ir a su casa directamente y no a un albergue o un hotel, lo cual comprenden pero que se deben adecuar a la realidad que se vive hoy día con la pandemia.

Seguidamente, confirmó que de ahora en adelante todos aquellos compatriotas que regresen al país, salvo circunstancias extremas, irán a los albergues por 24 a 48 horas. Allí serán sometidos a los tests de COVID-19 y luego de conocer los resultados y evaluar el caso los médicos definirán si estas personas irán o no a sus domicilios.

“el riesgo de que el virus se expanda por el territorio nacional es muy alto, por eso se están tomando medidas excepcionales y con la convicción de que se está actuando bien”, acotó.