La ley 6524 que declaró emergencia por la pandemia del COVID-19 estableció en el artículo 45 la obligación del Poder Ejecutivo de rendir cuentas y presentar documentos respaldatorios al Congreso y a la Contraloría. Sin embargo, ayer se cumplió el plazo de 60 días para mostrar en qué se gastaron los US$ 1.600 millones.

La senadora Esperanza Martínez, quien participa en representación del Frente Guau en la Comisión de Control de Fondos, confirmó a la radio Universo 970 AM que hasta la fecha no existe un informe de parte del Poder Ejecutivo, rindiendo cuentas tal como establece la ley que declaró la emergencia sanitaria.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, así un consolidado sobre los 60 días, no se recibió. El Ejecutivo sí respondió algunas cosas, otras no, algunas medias respuestas, pero así un informe oficial y sistematizado aún no dio”, remarcó la legisladora.

Si bien dijo que no es algo esperanzador, podría darse una gracia de dos a tres días al equipo del presidente Mario Abdo Benítez para que cumpla con la normativa y envíe sus informes.

Las instituciones que recibieron parte del millonario préstamo del Gobierno para la lucha contra la pandemia y que ahora deben rendir cuentas son las siguientes:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social y Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Desarrollo Social (Tekoporá) y Ministerio de Defensa Nacional.

También Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Previsión Social (IPS) y Hospital de Clínicas - FCM (UNA).

Además de Sanidad Policial, Sanidad Militar, Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Lo que establece el Artículo 45 de la Ley de Emergencia Sanitaria

El Poder Ejecutivo y los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que ejecuten los fondos previstos en la presente Ley presentarán cada 60 (sesenta) días, desde la promulgación de la misma, sus rendiciones de cuentas con un informe al Congreso y a la Contraloría General de la República (CGR), con toda la documentación de respaldo. Las rendiciones de cuentas finales serán presentadas dentro de los 60 días de concluida la emergencia. Para el efecto, la Contraloría General de la República (CGR), reglamentará el procedimiento de rendición correspondiente. Esas rendiciones de cuentas serán puestas a disposición de la ciudadanía a través del portal de internet de la Contraloría General de la República (CGR), sin ningún tipo de limitación.

RINDIENDO CUENTAS

El Gobierno sí cumple en parte, al publicar los avances en el portal Rindiendo Cuentas, que va dirigido a la ciudadanía. Sin embargo, expertos en informática y acceso a la información cuestionan que la web no cumple con el parámetro de datos abiertos, para que la fiscalización del pueblo se haga de manera más efectiva.