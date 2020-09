Francisco Meza Martínez, hermano de Magna Meza, una de las líderes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), habló con la radio Monumental tras el deceso de dos menores de edad que pertenecían al grupo guerrillero del norte.

El hombre dijo que les generó alivio saber que no fue su hermana la abatida tras los rumores que corrieron durante la jornada del miércoles.

Consultado sobre si la familia irá a reconocer el cuerpo de una de las fallecidas (sería hija de Magna Meza), el trabajador del campo respondió que no lo hará porque desde el 2004 nada sabe de su hermana tras dejar la casa cuando tenía 22 años. En ese entonces, la joven abandonó a su familia sin explicación alguna, según recordó el joven. “No les conozco, los rumores dicen que ella tiene hijos, pero yo nunca los conocí".

Francisco, quien vive en el distrito de 3 de Febrero, departamento de Caaguazú, trabaja como frutihortícola y está afiliado al Partido Liberal. El hombre afirmó que respeta pero que no está de acuerdo con la decisión tomada por su hermana.

“Como familia respetamos su decisión, no compartimos las ideas, pero ella tomó esa decisión. Ella terminó la secundaria, luego se fue a la ciudad para seguir estudiando y allí alguien le metió esas ideas en la cabeza. Bromeando en el día de la madre nos dijo que era la última vez que estaría con nosotros (2004). No niego que ella es mi hermana, pero eso no me quita mis derechos. Cada uno es responsable de sus actos”, dijo.

También sostuvo que la familia está preparada si un día deba ir a retirar su cuerpo. En el caso de que aparezca por su vivienda con vida, le dirá que recapacite. “Esperamos que algún día pueda venir y asuma sus responsabilidades porque en cualquier caso también pondremos la cara como familia si algo pasa”, remarcó.