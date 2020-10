La vitamina D también conocida como la vitamina de los huesos participa en el metabolismo del calcio y es una hormona que actúa a nivel del ADN celular favoreciendo la producción de péptidos antimicrobianos, proteínas sumamente importantes para el correcto funcionamiento del sistema inmune.

El momento cuando el virus Sars-Cov2 estimula las células inmunes macrófagos, es esta vitamina la que aumenta la producción de estas sustancias antivirales y antibacterianas.

“También actúa sobre las células dendríticas de las defensas, regulando el sistema inmune, evitando la estimulación aumentado y controlando la inflamación”, explica el Doctor Pablo Peña, Especialista en Medicina Ortomolecular y director médico de Masquelier Medicina Integrativa.

Según los últimos estudios los niveles óptimo de Vitamina D serían superiores a 30 nanogramos por mililitro (ng/ml), no existiendo un consenso si es 30,40,50 o 60. “Lo que sí se sabe es que valores de más de 100 ng/ml pueden ser tóxicos, lo ideal seria mantener entre 40 a 60 ng/ml”, aclaró el profesional.

“Esto se puede medir hoy en día en sangre en los laboratorios, valores por debajo de 20 ng/ml son considerados deficientes y pueden afectar al sistema inmune, valores mayores de 20 y menores de 30 son considerados insuficientes.

¿Cómo mantener los valores ideales? Para mantener los valores entre 30 a 60 lo ideal es exponerse al sol, pero no con remeras si no la mayor superficie de la piel expuesta porque los rayos UVB del sol son 90 por ciento de la fuente de esta vitamina.

Esta es la principal forma, indica Peña y aclara que consumir alimentos como huevo, carnes de pescado, vaca o pollo son solo el 10 por ciento de sus ingesta.

“Los dermatólogos nos piden cuidarnos del sol para cuidar la piel, usar bloqueador y no exponerse mucho, entonces es allí la otra cuestión, los valores de Vitamina D según un estudio hecho en 100 estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de Asunción demostró niveles deficientes e insuficientes en un 80 por ciento de los participantes y ello es porque no nos exponemos al sol o si lo hacemos usamos mangas largas o ropas que no permiten la exposición a los rayos UBV”, señaló.

La propuesta del equipo de profesionales de Masquelier es medirla una a dos veces por año en sangre y suplementarse con cápsulas que pueden adquirirse en farmacias, según los valores de cada persona.

Si una persona tiene 10 ng/ml debe tomar diariamente dosis de 4000 Unidad Internacional (UI), si otra arroja valores de 50 ng/ml no necesita de suplementacion o tal vez mantenimiento tomando dosis de 25000 UI por mes, por es es importante realizarse la medición y seguir las indicaciones médicas.

Con respecto a la deficiencia de esta vitamina en la población, esta se presenta en los obesos por su estado inflamatoria.

Peña recomienda medirse o dosarse vitamina D en sangre para conocer los valores y a partir de esto utilizar el suplemento además, tomar más sol o ambas ideas para llegar a los valores ideales.

Destacó que otros estudios demuestran con fuerza que el zinc, la vitamina C, A y E son sumamente importantes para el correcto funcionamiento del sistema inmune entonces, la ISIN (International Society por Inmunonutrition) con sede en Londres recomienda suplementación con estos nutrientes y además una alimentación antioxidante abundante en verduras, frutas de colores, además de la práctica de ejercicios diarios y manejo del estrés sobre todo en personas de riesgo que padecen hipertensión, diabetes y obesidad.

“Pero un pilar fundamental es tener óptimos los niveles de vitamina D en sangre entre 40 a 60 ng/ml”, puntualizó Peña.

Según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston hecho en 19.000 personas, la vitamina permite un menor riesgo de sufrir infecciones graves y padecer los síntomas más complicados de COVID-19.

Las personas con suficiente vitamina D tienen un 52 por ciento menos de riesgo de morir de la enfermedad frente a aquellos que tienen deficiencia de esta. Los investigadores señalan que esta vitamina tiene un papel clave en el sistema inmunológico y puede combatir la enfermedad.