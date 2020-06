El diplomático explicó que trabajan con los paraguayos que solicitaron volver al país a través del nuevo vuelo de retorno.

“Es un vuelo en parte comercial y en parte es propiciado por el Gobierno para los connacionales que están en estado de vulnerabilidad, que son muy pocos. Sin embargo, la mayoría pagará su pasaje”, expresó el embajador en contacto con 800 AM.

Asimismo, detalló que el vuelo saldrá desde Madrid, España, lugar que se utilizará como “punto de encuentro” entre los paraguayos que residen en distintas partes de Europa.

Indicó que en la embajada paraguaya en Francia, se inscribieron 23 connacionales. No obstante, solo 18 confirmaron hasta el momento. “Los que pueden pagar, irán a hotel salud para cumplir la cuarentena y los que no, irán a los albergues en Asunción porque no pueden ir al interior”, señaló.

Giménez mencionó que, en caso de que un compatriota no pueda pagar el pasaje, envían el informe completo de la condición real y actual del solicitante a Repatriación.

“De acuerdo a los datos que enviamos nosotros, hay una comisión especial que decide a quienes se les paga el pasaje y se les prevé lugar en los albergues”, refirió.

En cuanto a los paraguayos que se infectaron en Francia, el diplomático afirmó que solo fueron 14 aproximadamente.

Detalló que 2 de ellos presentaron cuadros muy graves pero por fortuna lograron recuperarse tiempo después.

Señaló también que, desde la embajada ayudaron a unas 120 familias paraguayas durante la pandemia.

Francia registra unos 161 mil casos confirmados de coronavirus, más de 75 mil personas recuperadas y casi 30 mil muertos.