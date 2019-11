Hasta el 13 de noviembre tiene tiempo la Cámara Baja, para debatir el Presupuesto General de Gastos de la Nación y lo único confirmado es que esta semana no lo estudiarán, por lo harían entre el lunes y el miércoles de la próxima semana.

El pleno en general respetaría el trabajo de la Bicameral de Presupuesto, a criterio de Celeste Amarilla, sin embargo, esto no implica que se realice alguna reingeniería dentro del proyecto.

“Hay que decir que el Gobierno puede esforzarse en recaudar más, ¿y si bajan las coimas no será que entra más dinero?, ¿si en vez de pedirle en la Aduana 10 % a cada container, no le piden nada,, no será que entra más plata? “, se preguntó la diputada liberal.

En cuanto a las solicitudes de incremento salarial, Amarilla reveló que se opuso a todas, pero aun así hubo varias concesiones a diferentes sectores.

NO QUIERE QUE SE TOQUE SUBSIDIO A PARTIDOS

La Bicameral optó por mantener el subsidio a partidos políticos y Celeste Amarilla es una de las férreas defensoras, bajo el argumento de que su partido es uno de los que depende de este recurso, pues carece de “hombres de gran fortuna” que financien las campañas políticas. Además se trata de un rubro que por ley corresponde a las nucleaciones políticas.