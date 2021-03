Con más de 1.000 pacientes internados y 262 en terapia intensiva febrero cerró como el peor mes de la pandemia, afirmó el Doctor Julio Borba, Viceministro de Atención Integral de la Salud.

La tendencia es que sigan aumentando los casos debido al “excesivo relajamiento” de la gente y que esto llevó a que las autoridades sanitarias analicen qué otras medidas t omar en cuanto a capacidad en los servicios de salud para que no falten camas para pacientes en grave estado, señaló Borba.

“Es muy preocupante la cantidad de pacientes que estamos viendo y la cantidad de ingresos diarios en los diferentes centros”, afirmó en contacto con Radio Nacional.

El profesional afirmó que es un momento sensible y complicado para el sistema sanitario y que habilitar más camas de terapia no es fácil ni se logra de un día para otro porque implica no solo contar con los equipos necesarios sino con recursos humanos calificados ante esto, existe la posibilidad de reconvertir ciertos centros para ampliar la capacidad de atención de pacientes.

“Todos estamos en el bolillero y a cualquiera le puede pasar, entendamos eso, todos podemos ser afectados y es hacer simplemente Matemática, a mayor cantidad de contagios mayor cantidad de pacientes que van a requerir internación en terapia intensiva”, puntualizó.